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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: تعرف على قرارات الأعلى للجامعات.."البحوث الفلكية" يكشف أين ومتى يسقط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.. فتح باب التقديم بمدرسة مجموعة فولكس فاجن

طلاب مدارس
طلاب مدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها مساء اليوم:

 

الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الطارئ: امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون بالحضور
 

6 قرارات من المجلس الأعلى للجامعات عن استكمال الدراسة والامتحانات | تفاصيل
 

وفاة مرشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة متأثرا بفيروس كورونا
 

الأعلى للجامعات يوجه ببدء إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
 

رئيس جامعة الأهرام الكندية: نسعى لمواكبة التسارع في تطورات سوق العمل
 

الأمر متروك للجامعات.. تعرف على مصير امتحانات الميدتيرم وكيفية إجرائها
 

قرار بإعلان حالة الطوارئ بمستشفى سوهاج الجامعي وإلغاء الإجازات
 

فتح باب التقديم بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 مايو
 

"البحوث الفلكية" يكشف أين ومتى يسقط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة
 

مجلس جامعة القاهرة يؤكد استكمال دور الآباء المؤسسين في تجديد الفكر الديني
 

اخبار التعليم فيروس كورونا المجلس الاعلى للجامعات جامعة القاهرة

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