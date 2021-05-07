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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات قوية .. فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022 للطرق الوعرة .. صور      

بقدرات قوية .. فورد
بقدرات قوية .. فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022 للطرق الوعرة| صور

تحظى إصدارات شركة فورد الامريكية على مكانة كبيرة وسط محبي عالم السيارات و طرازات الطرق الوعرة، حيث كشفت عن نسختها فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و دعمت تمبرلاين بالعديد من المواصفات الفنية، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل الصانع الامريكي المخضرم.

ترتكز فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022 على اطارات اوف رود بغ قياسها 18 بوصة و التي تناسب تضاريس الطرق الوعرة، مدعومة بجنوط معندنية ذات تصميم هندسي مميز باللون الأسود اللامع، مع موجات جانبية تضيف لمسة انسيابية للتصميم الخارجي، مع اقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات.

و تعتمد السيارة على مصابيح أمامية أكثر عدوانية، مع مصابيح ضباب مربعة الشكل تقع على جانبي الصادم الامامي، و الذي دعم بشرائط ضوئية، و تطعيمات حمراء اللون RED EMBER، و مصفحة باللون الفضي.

تستمد فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات ايكوسبورت، سعة 2300 سي سي، مدعوم بشاحن تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصان، مع 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمد على منظومة الدفع الرباعي، بينما تنتقل السرعة غلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 10 سرعات.

و تضم السيارة من الداخل شاشة ملونه تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بلغ قياسها 8 بوصة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و فرامل يد كهربائية.

بالاضافة إلى مقصورة داخلية مطعمة بلمسات فضية اللون، و غلاق من الجلد يزين مقود الحركة يحتوي على حياكة باللون الأحمر، و لوحة عدادات متطورة لمساعدة قائد المركبة.

 

و من المتوقع أن تبدأ اسعار فورد اكسبلورر تمبرلاين داخل السوق الامريكي بقيمة قدرها 45.765 ألف دولار ، أي ما يعادل 740 ألف جنيه مصري. 

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