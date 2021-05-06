بحضور نجوم الفن والإعلام .. الإحتفال الذهبي لـ"البيت" في أحضان المتحف القومي للحضارة المصرية



أقامت مجلة "البيت" احتفالية كبرى تحت عنوان " الإحتفال الذهبي" بالمتحف القومي للحضارة المصرية يوم الثلاثاء الماضي، لإطلاق منصة "كايرو ميلانو" للتصميم.



وحضر الإحتفالية الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، د. زاهي حواس، ود. مصطفي وزيري أمين المجلس الأعلي للأثار، وعدد من الشخصيات العامة والمبدعين المصريين في مجال التصميم والتطوير العقاري، حيث حضر ماجد منير رئيس تحرير الاهرام النسائي وبوابة الاهرام، السفير بدر عبد العاطي، د. خالد عكاشة رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، والفنانة سلمي أبو ضيف، ودرة زروق، والإعلامية جاسمين طه زكي، والمهندس هاني سعد، والمهندس أحمد طه منصور.



وبدأ الإحتفال، بحفل إفطار تبعه جولة خاصة نظمتها مجلة "البيت" برئاسة الكاتبة سوسن عز العرب بالتعاون مع د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث اصطحب الخبراء الأثريين الضيوف في جولة خاصة بالقاعات الرئيسية وقاعة المومياوات.



وكرمت مجلة" البيت" خلال الإحتفال د.أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف بإهدائه درع تذكاري، وأيضا تكريم العاملين بالمتحف من اثريين ومرممين واداريين بإهدائهم شهادات تقديرية.



ويعد "الإحتفال الذهبي" أكبر وأهم حدث يقدم في المتحف بعد الاحتفالية الكبري التي أقيمت لنقل المومياوات للمتحف وتابعها العالم كله بشكل كبير.



ومنصة "كايرو ميلانو للتصميم" هي منصة رقمية جديدة أطلقتها مجلة "البيت" بالتعاون مع "فيوري صالوني" الإيطالية؛ وذلك لمواكبة الطفرة الكبيرة في مجالات الإبداع والتصميم والصناعة وفتح مجالات التعاون والحوار مع الثقافات المختلفة ما يسهم في تطوير الصناعة الإبداعية في مصر.

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