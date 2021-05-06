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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل خلى بالك من زيزى الحلقة 25.. أمينة خليل تعترف بحبها لـ محمد ممدوح

الفنانة أمينه خليل
الفنانة أمينه خليل

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل خلى بالكمن زيزى عدد من الأحداث نعرضها في السطور التالية.

تركت والدة زيزى المنزل وذهبت إلى شقيقتها، كما فعلت زيزى هذا أيضا.

قامت مشاجرة بين هشام عسل وياسمين بسبب رفضه للوظيفة بجامعة الجونة وقرر أن العمل مع شقيقة في المصنع وترك مهنة التدريس.

على الجانب الآخر، اعترفت زيزى بحبها لمراد بعد محاولات عديدة منه التقرب منها.

انتهت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل خلى بالك من زيزى بمشهد درامى مؤثر للدكتور سامى، وهو يزور نجله الذي توفى منذ عدة سنوات.

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مسلسل خلى بالك من زيزى الحلقة 24.. مشاجرة بين أمينة خليل ووالديها


مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصفمساءً ، كما يعرض على ومنصة SHAHID.

قصة مسلسل خلى بالك من زيزى 

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى، قضية تعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى منمشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها وذلك  خلال 15 حلقةفقط فى سياق درامى مشوق .

أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى 

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان  أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي عمل كوميدي بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمروتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردودأفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْبالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

وأشارت أمينة خليل إلى أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحدأو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم علىالشخصية".

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