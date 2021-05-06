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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع تفاقم أزمة تيجراي

الأمم المتحدة تخصص 65 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في إثيوبيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس إطلاق 65 مليون دولار للاستجابة الإنسانية فى إثيوبيا حيث يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء إثيوبيا بما في ذلك ما يقدر بنحو 4.5 مليون في منطقة تيجراي.


وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك - فى بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وزعته المنظمة فى جنيف - إن حياة الإثيوبيين وسبل عيشهم تتدمر بسبب الجفاف كما يعاني الأطفال من سوء التغذية.


وأكد لوكوك أنه وبعد مضي ستة أشهر على الصراع في تيجراي فإن المدنيين لازالوا يتحملون العبء الأكبر، حيث تستهدف النساء والفتيات بالعنف الجنسي المروع فى الوقت الذي يكافح الملايين من أجل الحصول على الخدمات الأساسية والغذاء لا سيما فى بعض المناطق الريفية المعزولة تماما، مشددا على أن هناك حاجة الى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية الآن.

بيان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة قال إن الوصول إلى جميع المحتاجين فى تيجراى لايزال يمثل تحديا، وأشار إلى أن عمال الإغاثة يعملون مع السلطات للتغلب على العقبات للحصول على المساعدة لأولئك الذين يحتاجون إليها والوصول إلى المناطق التى كان يتعذر الوصول إليها سابقا فى المنطقة الجنوبية الشرقية.


ولفت المكتب الأممى إلى أن قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات فى الأسبوع الماضى تمكنت من الوصول إلى بلدة سامرى حيث قدمت مساعدات غذائية طارئة وإمدادات تغذوية وغيرها.

وقال البيان إن التقارير الأخيرة تظهر الوعد بتحسين الوصول وتؤكد على الحاجة الملحة لتوفير تمويل إضافى لمساعدة الأشخاص الذين لم يكن بالأمكان الوصول إليهم فى السابق.

ونوهت المنظمة إلى أنه سيتم تخصيص ما مجموعه 40 مليون دولار لعملية الإغاثة فى تيجراي، وقالت الأمم المتحدة إن التمويل يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه الوضع الأمني في تيجراي متقلبا ولا يستطيع عمال الإغاثة الوصول إلى جميع المحتاجين.

وأوضحت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن حالات مصابة بفيروس كورونا فى ميكيلى، وأشارت إلى أن المبلغ المتبقي وقدره 25 مليون دولار سيمول العمليات الانسانية فى باقى أنحاء إثيوبيا إضافة إلى دعم علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد وإعادة تأهيل أنظمة المياه وتوفير المياه للمجتمعات المتضررة من الجفاف وتمكين المنظمات الإنسانية من التخزين المسبق للإمدادات المنقذة للحياة.


وأكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية الحالية فى جميع أنحاء إثيوبيا بما فى ذلك تيجراى لاتزال غير كافية لتلبية احتياجات جميع المتضررين، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تمويل إضافى إلى جانب الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية لضمان قدرة منظمات الإغاثة والحكومة الإثيوبية على الارتقاء إلى المستوى المطلوب .

الأمم المتحدة اثيوبيا منطقة تيجراي منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك

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