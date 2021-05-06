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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعرها 20 ألف إسترليني.. سيارة كانتي تخطف الأضواء عقب مباراة ريال مدريد

صدى البلد

سلطت صحيفة “ آس” الإسبانية، الضوء على سيارة  نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي، بعد قيادة اللاعب البلوز، لهزيمة ريال مدريد، أمس، الأربعاء، بهدفين دون رد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة “ آس” صورا لـ نجولو كانتي، وهو يغادر بسيارته عقب مباراة تشيلسي وريال مدريد، ويلتف حوله عددا من جماهير البلوز، وعلقت:" البطل المتواضع يغادر الملعب بسيارة بسيارة اشتراها عام 2015، مقابل 20 ألف إسترليني".

 

أول تعليق من مدرب تشيلسي عن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

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وتأهل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 3 -1، بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي بعدما تأهله للمشهد الختامي بفوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول يوم السبت 29 مايو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وتوج باللقب عام 2021.

على الجانب الآخر يطمح بيب جوارديولا في تحيق حلم جماهير مانشستر سيتي، بتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

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