رش في فمه مبيدا حشريا|وفاة معلم روحي إندونيسي

أحدثت وفاة رجل ضجة كبيرة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن قام الرجل برش المبيد الحشري "بايجون" في فمه بمقطع فيديو على "السوشيال ميديا" ليتوفى الرجل خلال فترة زمنية قصيرة من نشر الفيديو.

وعلى الرغم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا رابطًا بين رش المبيد الحشري في فمه ووفاته إلا أن عائلة الرجل المعروف باسم "كي جالانج" قالت أن وفاته لا علاقة لها بالحيلة الخطيرة.

فيما انتشر مقطع فيديو لـ "كي جالانج" وهو عاري الصدر ويرش مبيدا حشريا "بايجون" في فمه بلا خوف أو رعب مما سيحدث له، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تجاهل الرجل فاعلية مبيد الحشرات "بايجون" المصممة لقتل كل مخلوق من الصراصير إلى النمل، وأخذ يتمايل ، إندونيسي الجنسية بسعادة على الموسيقى، جالسًا القرفصاء، بينما كان يرشه على وجهه.

خشي متابعوه القلقون من أن أخبار وفاته يوم الأحد كانت نتيجة لهضم المواد الكيميائية السامة على الكاميرا ، وهو أمر نفاه "أنا نيومان سابوترا"، شقيق كي جالانج.

وصرح شقيقه أنه يرفض الشائعات بأن كي جالانج مات بسبب مبيد حشري، ولكنه توفي بسبب نوبة قلبية، وقد ازدادت شهرة كي جالانج المعلم الروحي بعد انتشار مقطع الفيديو وهو يرش المبيد الحشري.