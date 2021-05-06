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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد يضيف الهدف الثاني للزماك أمام سموحة

طارق حامد
طارق حامد

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني أمام ضيفه سموحة فى المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

سجل الهدف طارق حامد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة ، من تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء بعدما هيأها له أشر بن شرقي من الناحية اليمنى ليضيف الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 42 .

وسجل بن شرقي هدف الزمالك الأول فى الدقيقة 17 من زمن المباراة عقب عرضية من الجانب الأيمن استقبلها بن شرقي برأسية فى شباك الهاني سليمان.

وتعادل سموحة بعدها فى ثلاث دقائق عن طريق مصطفى فتحي بعد تسديدة قوية من خراج منطقة الجزاء فى الدقيقة 20.  

وأنقذت تقنية الفيديو نادي الزمالك من ضربة جزاء على طارق حامد فى الدقيقة السابعة بعد سقوط عبد الكريم الوادي لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء لكن مع رجوع الحكم محمد الحنفي للفيديو قرر استمرار اللعب .

ويتصدر الزمالك الدوري الممتاز مؤقتاً بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل الفوز بهما يمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

ويأمل الأبيض في أن يحافظ على فارق النقاط الأربعة مع الأهلي قبل مواجهته في قمة الاثنين، وحتى يحدث ذلك عليه ألا يفقد مزيد من النقاط بتعثر جديد أمام سموحة.

الزمالك الدوري الممتاز سموحة تقنية الفيديو طارق حامد مصطفى فتحي بن شرقي

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