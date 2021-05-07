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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اختبار جديد للوحش المعدل من رام TRX "ماموث 100"| فيديو

اختبار جديد للوحش
اختبار جديد للوحش المعدل من رام TRX "ماموث 100"| فيديو

كشفت شركة هينسي صاحبة اللمسات القوية في مجال تعديل السيارت، عن نسختها ماموث 100، و التي تم تصميمها على منصة النسخة العملاقة رام TRX، و على الرغم من تسريب ملامح هذا الطراز المعدل في وقت سابق تحديدًا في ابريل الماضي، إلا أن هينسي واصلت عرض هذه النسخة عبر مقطع فيديو جديد يختبر قوتها.

 

تحتوي النسخة القياسية رام TRX على محرك سوبر تشارجد، ثماني الاسطوانات من طراز V8، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 702 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 881 نيوتن/متر، بينما تصل السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية فقط.

 

و ابدى جون هينيسي في تصريحاته الاخيره عند تدشين النسخة ماموث 1000: تعد رام 1500 TRX مثيرة بشكل قياسي، و نسعى لتكون أكثر استثنائية، وهذا ما تقوم به ماموث 1000، حيث تُحولت السيارة البيك اب إلى شيء مذهل ومثير بفضل امكانياتها و تصميمها الفريد.

 

حصلت السيارة بالفعلى على تصميم خاريجي قوي، مع اضافة عدة لمسات خاريجة، فيما ترتكز السيارة على عجلات رياضية كبيرة تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة، مدعومة بجنوط معدنية مميزة.

 

أما عن المواصفات الفنية الجديدة للأيقونة ماموث 100، فهي دعمت بقدرات اضافية بقوة 1012 حصان، مع 1314 نويتن/متر من عزم الدوران، مما تمنحها أفضلية الانطلاق من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم، في غضون 3.2 ثانية.

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