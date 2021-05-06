فى شوط أول ممتع .. الزمالك يتقدم على سموحة 2-1 فى الدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحداث الشوط الأول متقدما على سموحة بهدفين لواحد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة ،ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

وبدأ الزمالك بضغط على فريق سموحة من أجل تسجيل هدف مبكر، وكاد أن يفعلها فرجاني ساسي بعد تسديدة قوية فى الدقيقة الأول لكن الكرة علت عارضة حارس سموحة.

وأنقذت تقنية الفيديو نادي الزمالك من ضربة جزاء على طارق حامد فى الدقيقة السابعة بعد سقوط عبد الكريم الوادي لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء لكن مع رجوع الحكم محمد الحنفي للفيديو قرر استمرار اللعب .

وسجل بن شرقي هدف الزمالك الأول فى الدقيقة 17 من زمن المباراة عقب عرضية من الجانب الأيمن استقبلها بن شرقي برأسية فى شباك الهاني سليمان.

وتعادل سموحة بعدها فى ثلاث دقائق عن طريق مصطفى فتحي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 20.

وأضاف طارق حامد الهدف الثاني فى الدقيقة 42 من زمن المباراة ، من تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء بعدما هيأها له أشرف بن شرقي من الناحية اليمنى ليضع الكرة فى شباك الهاني سليمان حارس سموحة.

ويتصدر الزمالك الدوري الممتاز مؤقتاً بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل والفوز بهما يمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

ويأمل الأبيض في أن يحافظ على فارق النقاط الأربع مع الأهلي قبل مواجهته في قمة الاثنين، وحتى يحدث ذلك عليه ألا يفقد مزيدا من النقاط بتعثر جديد أمام سموحة.