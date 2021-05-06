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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تويتر يطارد ترامب.. تعليق حساب نشَرَ تعليقات من المدونة الجديدة للرئيس السابق

ترامب
ترامب

أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، عن أنه تم تعليق حساب حاول نشر تعليقات من مدونة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر احد الحسابات على موقعه.

 

وكشف ترامب النقاب عن مدونة جديدة، الثلاثاء الماضي، بها روابط للمستخدمين لمشاركة تصريحاته الأخيرة مباشرة على تويتر، حيث تم حظره بشكل دائم.

 

وذكر موقع تويتر في بيان نقله موقع بوليتيكو: "كما هو مذكور في سياسة التهرب من الحظر الخاصة بنا، سنتخذ إجراءات إنفاذ على الحسابات التي يتمثل هدفها الواضح في استبدال أو الترويج للمحتوى المرتبط بحساب معلق".

بعد إطلاق موقعه الخاص.. موقف تويتر وفيسبوك من حظر ترامب

بسبب استمرار حظره.. ترامب يهاجم مجددا وسائل التواصل الاجتماعي

ويوم الخميس، ظهر حساب على تويتر يقول: 'المنشورات المنسوخة من “انقاذ امريكا” نيابة عن الرئيس الخامس والأربعين؛ تم تأليفه في الأصل عبر DonaldJTrump / desk، وفقًا للصور التي نشرتها NBC ووسائل الإعلام الأخرى، وجرى تعليقه في اليوم التالي.

 

وقال المتحدث باسم ترامب جيسون ميلر لشبكة NBC إن الحساب لم يتم إنشاؤه من قبل أو بإذن من أي شخص مرتبط بالرئيس السابق.

 

ويوم الأربعاء، أيد المجلس الاستشاري المستقل لفيسبوك حظر ترامب بينما انتقد المنصة لإنشاء قاعدة جديدة للرئيس السابق في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت في 7 يناير في مبنى الكابيتول والتي يقول النقاد إنها حرض عليها الرئيس قبل أيام فقط من مغادرته منصبه

 وأعطى مجلس الإدارة أيضًا فيسبوك مهلة 6 أشهر لمراجعة قواعده لتجنب المواقف المستقبلية التي يستجيب فيها لمواقف غير عادية من خلال فرض عقوبات جديدة.

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