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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري والأهلي.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

حسام - حسن
حسام - حسن

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.

أخطأ محمود وحيد لاعب الأهلي ومنح الاتحاد فرصة تسجيل هدف أول في مرمى المارد الأحمر، ولكن تمكن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من السيطرة على الموقف وخرجت الكرة خارج الملعب.

سدد أليو ديانج كرة قوية في الدقيقة ٨ من عمر المباراة ولكن تمكن محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد من التصدي لها ببراعة.

هدد عمار حمدي مرمى محمد الشناوي عن طريقة مراوغة وسدد بقوة في الشبكة من الخارج ومرت بسلام على مرمى الأهلي.

مرر عمرو السولية كرة عرضية نموذجية على رأس مروان محسن، الذي سددها بطريقة غريبة وأهدر فرصة كادت أن تكون الهدف الأول للأهلي.

واصل الأهلي الفقرة الهجومية ووصل لمرمى الاتحاد في كرة منظمة من ثلاث تمريرات بدأت من مروان محسن الى أفشة وصلت الى حسين الشحات الذي انتزع آهات الجماهير وسدد الكرة بشكل رائع ولكنها لم تسكن الشباك.

وسدد السولية كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها محمد صبحى حارس مرمى الاتحاد السكندري كالمعتاد في شوط المباراة الأول.

تشكيل الأهلي:


محمد الشناوي في حراسة المرمي
محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وحسين الشحات ومروان محسن.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى:
محمد صبحي

خط الدفاع:

داميون لوي، محمود رزق، هشام صلاح، السيد سالم.

خط الوسط:
خالد الغندور، مروان عطية، أحمد مانجا، عمار حمدي،

الهجوم:
عبدالسميع، ايمانويل اوكوي

الأهلي والاتحاد السكندري الأهلى الاتحاد السكندري استاد الإسكندرية محمود وحيد

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