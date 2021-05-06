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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهدوء يخيم على وسط البلد بعد تفعيل قرار غلق المحلات التجارية

اغلاق المحال والكافيهات
اغلاق المحال والكافيهات

اعتادت منطقة وسط البلد يومياً على استقبال آلاف الرواد على المحال والمقاهي والمطاعم، ولكن ما إن وصلت عقارب الساعة عند التاسعة مساء، إلا وساد الصمت بعد ان انطفأت الأنوار وسُحبت الأبواب من الأعلى إلى الأسفل لتغلق في وجه الرواد، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باغلاق المحال والمقاهي اعتبارا من اليوم الخميس  ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو، بسبب تفشى فيروس كورونا.


أصدرت الحكومة المصرية متمثلة في اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها أمس، عددا من القرارات والتي سوف تطبق من اليوم  الخميس، الموافق 6 مايو 2021 ، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021.

 

أبرز قرارت الحكومة 

 وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه اعتباراً من اليوم الخميس ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت.

 

 وأضاف  رئيس الحكومة أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

 

 وأشار رئيس الحكومة الى  أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم  الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.    

  

وأكد  رئيس الحكومة أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال،  مشدددا أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين.

 

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