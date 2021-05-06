شوط أول سلبي بين بيراميدز ووادي دجلة

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق بيراميدز ومنافسه وادي دجلة المقامة حاليا على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى المصري الممتاز .

سيطر فريق بيراميدز طوال أحداث الشوط الأول على الكرة بنسبة وصلت إلى 58% بينما استحوذ وادي دجلة بنسبة 42 %.

سدد فريق بيراميدز 10 كرات منها 4 فقط على مرمى المنافس في حسن سدد وادي دجلة 6 كرات خارج الثلاث خشبات لمرمي شريف إكرامي.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكميلته لمواجهة وادي دجلة كالتالي :

تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة



حراسة المرمى: شريف إكرامي



الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي.

الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد.

الهجوم: جون أنطوي.

بدلاء بيراميدز أمام وادي دجلة:



أحمد أيمن منصور - عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - دييجو رولان - طارق طه.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يأتي وادي دجلة في المرتبة السابعة عشرة بـ16 نقطة.