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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين بيراميدز ووادي دجلة

بيراميدز - وادي دجلة
بيراميدز - وادي دجلة

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق بيراميدز ومنافسه وادي دجلة المقامة حاليا على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى المصري الممتاز .

 

سيطر فريق بيراميدز طوال أحداث الشوط الأول على الكرة بنسبة وصلت إلى 58% بينما استحوذ وادي دجلة بنسبة 42 %.

 

سدد فريق بيراميدز 10 كرات منها 4 فقط على مرمى المنافس في حسن سدد وادي دجلة 6 كرات خارج الثلاث خشبات لمرمي شريف إكرامي.

 

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكميلته لمواجهة وادي دجلة كالتالي : 

 

تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة


حراسة المرمى: شريف إكرامي


الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي.

الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد.

الهجوم: جون أنطوي.

 

بدلاء بيراميدز أمام وادي دجلة:


أحمد أيمن منصور - عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - دييجو رولان - طارق طه.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يأتي وادي دجلة في المرتبة السابعة عشرة بـ16 نقطة.

بيراميدز وادي دجلة الدوري المصري

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