كل ما تريد معرفته عن موعد انتهاء العام الدراسي بالجامعات وإجراء الامتحانات

أجرى اليوم المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وصدر خلاله قرارات الأعلى للجامعات ومتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

امتحانات الترم الثاني بالجامعات

قرارات الاعلى للجامعات.. كما وجه الوزير خلال الاجتماع الجامعات القيام بإعداد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، على أن تبدأ الامتحانات في شهر يونيو ومن ثم تنتهي مع بداية شهر يوليو في جميع الجامعات، على أن يتم إعلانها للطلاب مع قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافٍ للطلاب.

موعد امتحانات الترم الثاني

كما وجه وزير التعليم العالي، ضمن قرارات الأعلى للجامعات، ببدء الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي، إضافة إلى إعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تخص هذا الشأن من الآن، بحيث يضمن ذلك سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.

امتحانات الجامعات

وجاء ضمن قرارات الأعلى للجامعات منع حدوث تكدس بين الطلاب في المدرجات والامتحانات، إضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بينهم، إلى جانب الاستفادة من طميع إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بشكل كامل.

المجلس الاعلى للجامعات

بينما أكد المجلس الأعلى للجامعات عل القيام بتكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) خلال هذه الفترة من القيام بتقديم المحاضرات النظرية لجميع الطلاب بالكليات؛ وذلك يقلل من حدوث الكثافات الطلابية في المدرجات والقاعات الدراسية كما ستقليل من نسب الحضور بين الطلاب داخل الحرم الجامعي.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى المستشفيات الجامعية برفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا، وذلك للاستعداد لزيادة السعة الاستيعابية لجميع مستشفيات العزل وذلك في أي وقت تحسبا لمعدلات الانتشار الوبائي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وعن طريق المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحيث يتم توفير اللقاح للفرق الطبية لجميع العاملين بالمستشفيات كأولوية أولى.