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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار فئات أوبل كروس لاند موديل 2021 في الإمارات| صور

تعرف على اسعار فئات
تعرف على اسعار فئات اوبل كروس لاند موديل 2021 في الامارات| ص

تنتمي النسخة كروس لاند موديل 2021، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، التي تشارك بها عملاقة صناعة السيارات الالمانية أوبل، داخل العديد من الأسواق العالمية و العربية، و تقدم كروس لاند عبر 3 فئات من التجهيزات الفنية و هم ENJOY، و INNOVATION و الفئة الاعلى تجهيزًا ULTIMATE.

تحتوي أوبل كروس لاند موديل 2021 على مكابح مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، و مثبت سرعة، و مستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا، مع مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية.

كما تضم منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و برنامج الثبات الالكتروني، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معندية متعددة الأضلاع، و مصابيح أمامية و خلفية انسيابية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

و تأتي القياسات الهيكيلية للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4211 مم، و بعرض 1765 مم، و 1605 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تسع لـ 410 لتر، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كم.

و تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 110 حصان، و 205 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات، يجعلها تتسارع من 0 لـ 100، خلال 11.8 ثانية.

 

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها : 

 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل   ENJOY 2021محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 69.900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل INNOVATION 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 74.900 درهم.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 79,900 2021 ULTIMATEمحرك 1200 سي سي تيربو بسعر 79.900 درهم

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