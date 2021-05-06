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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع محلين تجاريين بـ مطروح خالفا قرارات رئيس الوزراء

اغلاق أحد المحال
اغلاق أحد المحال بمطروح

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية والالتزام بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
 

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تم تشميع وغلق محلين تجاريين لخدمات المحمول لمخالفة قرارات الغلق في تمام الساعة 9 مساء.

وأكد جاب الله بأن المحالّ المخالفة تتعرض لعقوبات مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلقها، التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بصفته رئيس اللجنة العليا، والتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولاة التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وأضاف بان تم تخصيص سيارة بالميكروفون تجوب شوارع المدينة للتنبيه على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولاة بالالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات بمدينة مرسى مطروح بقرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالغلق في تمام الساعة 9 مساء ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة للوباء.

محافظة مطروح إجراءات الاحترازية مواعيد اغلاق المحال إجتماع رئيس الوزراء فيروس كورونا

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