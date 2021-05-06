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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم ناخد الحرية بمفهومها الصحيح

منروحش يمين ولا شمال.. صلاح عبد الله يتحدث عن مفهوم الحرية

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

حل الفنان صلاح عبد الله ضيفآ مع الإعلامي أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" وتحدث عن مفهوم الحرية.

قال صلاح عبد الله خلال لقائه ببرنامج “لحظات جريئة”: “يجب أن نأخذ الحرية بمفهومها الصحيح والسليم، وليس المفاهيم الشائعة الخاطئة”.

وأضاف صلاح عبد الله، أن الحرية تعنى أن يقول الشخص رأيه بشكل محترم ومهذب ولا يحجر عليه أحد بسبب الاختلاف معه في الرأي.

وأوضح صلاح عبد الله، أنه لا مانع فى أن يرتدى الشخص الملابس التى يحبها بشرط ألا يؤذى الآخرين، وتحدث عن موقف لشخص كان يغني في أحد الأماكن وقال له شخص آخر “ارحمنا" فرد عليه قائلا "هذه حرية لسانى" فاعترض الشخص وقال له "حرية لسانك متتعداش حرية ودانى".

وأكد صلاح عبد الله، أننا نعيش فى مجتمع وسطى، قائلا: "مينفعش نروح يمين أوى ولا شمال أوى".

 

صلاح عبد الله لحظات جريئة مفهوم الحرية اخبار التوك شو اخبار المشاهير الحرية

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