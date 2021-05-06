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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعادة راكب هندي من حيث أتى|مطار القاهرة يستخدم جهازا جديدا لكشف مصابي كورونا

مطار القاهرة
مطار القاهرة

بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس ، استخدام أحدث جهاز لكشف الركاب المصابين بفيروس كورونا، ونجح الجهاز في اكتشاف راكب هندي مصاب فور وصوله علي الخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادته علي نفس الرحلة التي وصل عليها.

 

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تقرر الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، وتقرر بدء التطبيق علي الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية ، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت ، وذلك بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند ، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول امريكا الجنوبية.

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وتابعت المصادر قام اطباء الحجر الصحي تحت اشراف الدكتور حازم جسيم مدير الحجر الصحي ، ببدء تشغيل الجهاز علي الركاب القادمين من الهند عن طريق الخطوط القطرية ، وتبين اصابة راكب هندي "29 عاما" بالرغم من حمله تحليل pcr سلبي ، الا ان اطباء الحجر الصحي قاموا باخد مسحة منه ووضعها علي الجهاز الجديد ، وبعد 10 دقائق تبين انه مصاب بالفيروس ، علي الفور تم عزله باحدي صالات المطار ، واعادته علي نفس الرحلة التي وصل عليها .

 

واشارت المصادر الي ان سلطات الحجر الصحي بالمطار ، ابلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة اخطارها باسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للاجراءات.

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