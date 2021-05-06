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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرى الحديث

نجاح زراعة الليمون بـ الرى بالتنقيط .. تفاصيل

صدى البلد

قام اليوم المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس محمد شرف الشؤون الزراعية والمهندس أحمد هيكل مدير المكتب الفني والمهندس لطفى شعبان المتابعة الميدانية والمنهدس رضا البياع الأراضى والمياه بالمرور على مساحات الليمون والتى تم زراعتها بالرى بالتنقيط أحد نظم الرى الحديث والتى وجدت بحالة جيدة فى ناحية السنانية مركز دمياط والانتاج عالٍ.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشان الرى الحديث.


وتم تنفيذ مساحات رى بالتنقيط لمختلف الزراعات من قبل المزارعين قدرها ٦٠٠١ فدان بعدد مزارعين ٣٥٥٦ مزارعا وذلك نتيجة التواصل معهم وتوعيتهم بأهمية ودور الرى الحديث.

 

وتقدم المزارعون بـ 135 طلبا، رغبة منهم فى التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط بمساحة ٧٢٦ فدانا وهناك تزايد واستجابة فى الاعداد والمساحات لتنفيذ الري الحديث.

وزير الزراعة وزارة الزراعة المتابعة الميدانية الري الحديث الري بالغمر الرى بالتنقيط زراعة

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