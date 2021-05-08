إغلاق باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين

أغلقت نقابة الصحفيين، أمس الأول الخميس، باب الاشتراك فى مشروع العلاج للأعضاء واسرهم .

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر مد باب الاشتراك بمشروع العلاج للزملاء الأعضاء بالجمعية العمومية لمدة ثلاثة أيام تعويضا عن فترة الإجازات، حيث كان مقررا غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج يوم الأحد الماضى.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أعلنت من قبل عن فتح باب الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج، دون غرامات، لمدة أسبوع .

ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المقبل اخر التطورات فى مشروع العلاج .



من جانب أخر أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين انه لا توجد اية ازمات مالية داخل نقابة الصحفيين وان كل الحديث عن هذا الشأن غير صحيح وان الأمور المالية داخل النقابة مستقرة تماما ولن تتأثر ابدا الخدمات النقابية .

واضاف شبانة ان خدمات القروض والاعانات وغيرها ستسير بشكلها الطبيعى بداية من الاسبوع المقبل مشيرا الى ان صرف المعاشات يتم فى مواعيده وامواله متوفرة لشهرين قادمين بل ان هناك فائض اكثر من مليون جنيه اذا سارت المصروفات بشكلها الطبيعى بالاشهر الثلاثة المقبلة .

وقال شبانة انه بالاضافة الى ذلك ستنتعش خزينة النقابة بمبلغ ١٥ مليون جنيه وفق الدعم المتفق عليه مع وزارة المالية من خلال نقيب الصحفيين ضياء رشوان .

ووجه شبانة رسالة اطمئنان لكل الزملاء الصحفيين ان الخدمات النقابية مستمرة والقروض والاعانات مستمرة وكذلك يسير مشروع العلاج على اعلى مستوى وفق الخطة الموضوعة له وقال ان العمل بالواجهة الرئيسية لمبنى النقابة يسير على قدم وساق بعد اجتماعه مع المسئولين بوزارة الأوقاف المكلفين بمشروع تطوير واجهات المبنى الأربع مؤكدا انه سيعرض على المجلس كل شىء بالجلسة المقبلة وذلك بالتنسيق مع حسين الزناتى امين الصندوق .

كما اكد محمد شبانة ان ازمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاصة بالزملاء الصحفيين بمجلة الاذاعة والتليفزيون تقترب من الحل النهائى بعد التواصل الإيجابى الذى تم بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان وبين الدكتور محمد معيط وزير المالية ومع كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام .

وانهى الامين العام لنقابة الصحفيين حديثه مشيرا الى انه خلال ايام سيصل بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الزملاء الصحفيين الجدد الذين اكتسبوا عضوية النقابة بلجنة القيد الأخيرة فى ديسمبر الماضى .