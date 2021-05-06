ليه الجدل|مراد مكرم: اللى غاوي يلبس مايوه براحته واللى عايز يتحشّم براحته

كل واحد حر

حل الفنان مراد مكرم ضيفآ مع الإعلامى "أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس "وتحدث عن أزمة الملابس والتى تشغل الكثيرين كل عام.

قال مكرم، خلال لقائه ببرنامج “لحظات جريئة” إن هناك سيدات يرتدين الجلباب في الشواطئ و يحضرن معهن وعاء به أكل، معقبا :"ده حقهم".

أضاف، أن كل عام يحدث جدل كبير حول موضوع ارتداء المايوه متسائلا لماذا يحدث هذا الجدل كل عام .

أكد، أن مصر بها الكثير من الشواطئ كل من يريد ارتداء ملابس يحبها فهو حر سواء مايوه او ملابس تتصف بالحشمة،منوها إلى أنه لا يوجد عائق يمنعنا عن عمل شواطئ خاصة لكل من السيدات فقط و الرجال فقط.

أشار، أن المرأة التى ترتدى الحجاب وتمنع من النزول إلى المياه لعدم ارتدائها المايوه لا تذهب الى ذلك الفندق، مستشهدا بأحد الأقوال لقداسة" البابا شنودة الثالث" إللى مش عايزنا احنا مش عايزينه".