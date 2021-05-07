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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يقودها صبية.. أهالى حى شرق شبرا الخيمة يستغيثون من انتشار السيارات المتهالكة

صدى البلد

"ما باليد حيلة ومافيش أمامنا غير كده" بهذه الكلمات بدأ أهالى مناطق مساكن "إسكو" وبهتيم بشبرا الخيمة حديثهم حول مأساتهم بسبب انتشار السيارات المتهالكة، والتى تعمل بمختلف الخطوط.


ويقول المواطن محمد عبد المعطي، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد"، إن السيارات يقودها صبية، ما يهدد حياة المواطنين، فضلا عن تعطلها بصفة مستمرة فى الشواع وحدوث أزمات مرورية.

وأضاف  إن مناطق حى شرق شبرا الخيمة وضواحيها تعد الأخطر في وسائل المواصلات ونقل المواطنين، خاصة في المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن سيارات الدائرى ونزلة بهتيم ومساكن "إسكو" عبارة عن هياكل من الصفيح وتفتقد لعناصر الأمان، مضيفا أن هذه السيارات تمت صناعتها في ورش "بير السلم" ولا تصلح للعمل.

 

وأشار أن الأهالي يعانون الأمرين في الذهاب إلى أعمالهم بسبب عدم توافر الأتوبيسات، مشيرا إلى أن سيارات الأجرة والسرفيس بالطرق لا تحمل أي معالم تدل على أنها سيارة آدمية، والخطير في ذلك أن هذه السيارات تتعطل بصفة مستمرة، ما يؤثر على أعمالنا مؤكد على  أن السيارات لا تحمل أي لوحات معدنية ولا تحمل أرقاما ولا رخصة ولا فوانيس للإضاءة ليلا أو لإعطاء إنذار أو إشارة بالوقوف أو الاتجاه يمينا أو يسارا بل إنها ببساطة تسير ببركة الله، مشيرا إلى أن الأخطر أن تلك السيارات يقودها صبية تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 عاما لا يحملون بطاقات شخصية أو رخص قيادة بما يعنى أن الموت سيكون بدون دية.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01144301784


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