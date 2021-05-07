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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خمس نجوم

رد فعل غريب من غادة عادل بعد حادثة عائشة بن أحمد في "خمس نجوم"

صدى البلد

هربت الفنانة غادة عادل، التى تشارك فى برنامج المقالب خمس نجوم، وذلك بعد أن قامت الفنان عائشة بن أحمد بـ خبط مواطن يقود تروسيكل بـ سيارة.

ودخلت غادة فى حالة ضحك شديد قائلة : “ صعبانة عليا والله .. وظلت تضحك على الموقف التى وقعت فيه عائشة بن أحمد”.

وظلت عائشة تبحث عن طريقة لـ الهروب بعد أن قامت بـ خبط تروسيكل محمل بالأنابيب، وذلك فى أثناء قيادتها سيارة الفنانة غادة عادل، قالت عائشة : " انا أسفه انا اللى كنت سايثه العربية".


وقال أحد المواطنين : “ العياط ده كان زمان انتى عملتى جريمة وفى حبس و نيابة”.


وظلت عائشة تبحث عن هاتفها، وتريد الهروب بعد أن تجمع عدد من المواطنين وأكدوا لها أن سائق التروسيكل قد مات، واشتعلت الأنابيب التى وقعت من التروسيكل.


وقد تعرضت النجمة عائشة بن أحمد لموقف محرج بعد أن وقعت ضحية اليوم لـ برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر"، فظهرت عائشة وهى خائفة من السواقة، وظلت تسأل الفنانة غادة عادل، أحمد مقدمى المقلب، وقامت غادة بتعليم عائشة طريقة السواقة.


برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBC مصر" يومياً في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 6 مايو 2021 الساعة 9:00 مساء.

 

غادة عادل عائشة بن احمد

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