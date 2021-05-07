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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خط أحمر

إسلام خليل: عملي مع حكيم نقلة كبيرة في مشواري الفني.. فيديو

صدى البلد

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إن تعاونه مع المطرب حكيم يعتبر نقلة كبيرة في مشوراه الفني، لأنه مطرب كبير واعتبره فنان عالمي في "الشعبي"، بخلاف شخصيته الجميلة فهو مؤدب ومتواضع جدا، وعملنا سويا في أغنية "رمضان كريم".

وأضاف إسلام خليل خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مقولة أنه "أحسن مؤلف في مصر"، من المؤكد أنه كان لها سبب ما حين قالها، موضحا أنه كان شعراء كبار في مصر مثل أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد ومصطفى كامل وغيرهم.

وعن خلافه مع المطرب أبو الليف، قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إن أبو الليف صديقه ولا يوجد بينهما خلافات، حيث كتب له أغنية تتر بداية ونهاية لمسلسل، ويقوم بغنائها في الحفلات، وهو ما يثبت عدم وجود أي خلافات أو مناوشات بينهما بعكس سعد الصغير الذي حدث بينهما خلاف بشأن مقطع من أغنية كان ملكا لشعبان عبدالرحيم، وأخذها سعد الصغير "وعمل أغنية مقاربة لها" وكانت سببا في نجاحه حينها.

ولد إسلام  محمود محمد خليل عام 1964 بمنطقة منشاة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتحق بمعهد المعلمين بالدقي ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بإحدى المدارس بمسقط رأسه.
كتب إسلام خليل عدد من المسرحيات منها باي باي عربـ ورحلة حنظلة، اللعب في الممنوع، وكتب العديد من الأغنيات للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا من بينها هبطل السجاير، أنا بكره إسرائيل، وكتب أغاني بعض الأفلام منها عسكر في المعسكر،فيلم هندي ، اللي باللي بالك، وشارك في بعض الإفلام منها "شبر ونص.

 

 

إسلام خليل حكيم المطرب حكيم خط احمر

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