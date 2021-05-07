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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ثعابين تذوّب اللحم وآكلو لحوم البشر.. أخطر جزر في العالم

صدى البلد

قد يبدو الاسترخاء على شاطئ رملي مثل الجنة، ولكن بعض أجمل الجزر في العالم هي أيضًا الأكثر فتكًا، فهناك حقائق مذهلة حول بعض الجزر الأكثر خطورة على الكوكب، منها جزيرة الأفعى وجزيرة أكل لحوم البشر، وجزيرة ترابها من رماد الموتى.

 

جزيرة الأفعى

وتأتي على رأس قائمة الشواطئ الأكثر خطرًا جزيرة Ilha da Queimada ، التي تقع على بعد 20 ميلاً من ساحل البرازيل، فقد لقبت بـ جزيرة الأفعى لذلك لقبت الجزيرة المطلة على المحيط الأطلنطي بأنها غير صالحة للسكنى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وتعتبر الجزيرة مغطاة بالكامل بآلاف الثعابين السامة ، بعضها قادر على إذابة اللحم مباشرة من عظامك، فهناك خمس أفاعي من فصيلة "جولدن لانسهيد" لكل متر مربع من الأرض، ما يصل إلى 4000 في المجموع في الجزيرة الصغيرة التي تبلغ مساحتها 106 أفدنة.

 

يمكن أن يصل طول الأفاعي إلى نصف متر وهي من بين أكثر الأنواع السامة في العالم ، مع السم الذي يمكن أن يذيب اللحم ويقتل في غضون ساعة، ووفقًا للأسطورة ، لم يعش أحد في Ilha da Queimada منذ أكثر من قرن بعد أن قُتل حارس منارة على يد الثعابين عندما دخلت من نافذة مفتوحة في منزله، وقد منعت البحرية البرازيلية جميع المدنيين من السفر إلى الجزيرة.

 

جزيرة North Sentinel

تعد جزيرة North Sentinel في المحيط الهندي مكانًا جميلًا مخادعًا آخر يمكن أن يعرض حياتك لخطر جسيم إذا كنت ستطأ قدمك على شواطئها، فهي موطن لقبيلة من الناس الذين سكنوا الجزيرة لأكثر من 60 ألف عام ، وهم لا يرحبون بالضيوف.

 

في عام 2018 ، يُعتقد أن المبشر الأمريكي "جون تشاو"  26 عامًا، ذهب إلى هناك ولكنه قُتل برصاص القبيلة أثناء محاولته تحويلهم إلى المسيحية، ويدعي الصيادون المحليون أنهم رأوا أفراد القبائل الذين يُزعم أنهم أكلة لحوم البشر وهم يجرون جسده بعيدًا ليدفن.

 

وفي عام 2006 قتل صيادان هنديان عندما انجرف قاربهما بالقرب من الجزيرة أثناء نومهما.

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جزيرة  بيكيني أتول

ومن الجنة السامة الأخرى جزيرة بيكيني أتول في المحيط الهادئ، والتي اختارها الجيش الأمريكي كموقع تجارب نووية بعد الحرب العالمية الثانية.

 

تم إسقاط 23 قنبلة مذهلة على الشعاب المرجانية ، بما في ذلك واحدة في عام 1954 كانت أكبر بـ 1100 مرة من قنبلة هيروشيما الذرية.

 

تم نقل السكان قبل بدء الاختبارات ، وحتى بعد مرور أكثر من 60 عامًا ، لم يعد من الآمن عودة البشر ، حيث حذرت الأمم المتحدة من تلوث جميع المياه والغذاء في المنطقة بالإشعاع.

 

تقول الأسطورة المحلية إن الإيطاليين تم نفيهم إلى الجزيرة إذا ظهرت عليهم أعراض الطاعون أو الموت الأسود ، كما كان معروفًا في ذلك الوقت، وأصبحت قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 18 فدانًا مقبرة جماعية لما يصل إلى 160.000 ضحية.

 

حتى يومنا هذا يُقال إن الرماد من الجثث المحترقة يشكل أكثر من 50 ٪ من تربة الجزيرة.

 

جزيرة الجمرة الخبيثة

كما أن جزيرة Gruinard قبالة الساحل الشمالي الغربي لاسكتلندا ، والتي تُعرف أيضًا باسم "جزيرة الجمرة الخبيثة" ملبوسة، بعد إلقاء جثث الحيوانات المستخدمة في التجارب الكيميائية هناك.

 

كما أن جزيرة بوفيليا الملوثة تمامًا بالسموم هي جزيرة بوفيليا الواقعة ببحيرة البندقية في إيطاليا ، والتي تشتهر بأنها "الجزيرة الأكثر مسكونًا" في العالم.

شاطء

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