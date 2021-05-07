صلاح عبد الله: " اللي بتلبس قصير وتفضل تشد فيه بتلبسه ليه؟"

أجمل شيء فى مصر هو الوسطية

قال الفنان صلاح عبد الله إن أجمل شيء فى مصر هو الوسطية في كل أمور حياتنا، وهذا ما يميز المجتمع المصري.

أضاف "عبد الله "خلال لقائه مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أننا نعيش فى مجتمع وسطى و يجب فهم الحرية بمعناها الجميل.

وأوضح أن المرأة عندما تقوم بالتصوير و هى ترتدى المايوه ذلك الشيء غير لطيف، وهذا حسب عادات وتقاليد المجتمع .

وقال: إننا مجتمع لديه الكثير من العادات والتقاليد وإذا حافظنا عليها سيعد هذا شيئا جميلا ووجه اللوم للمرأة التى ترتدى ملابس قصيرة فى الأماكن العامة و طوال الوقت تقوم بضبط ملابسها قائلا:" لماذا ارتدته؟".

أشار صلاح عبد الله، إلى أن هناك مرحلة معينة كان بها جرأة و خصوصا عند ظهور المايوه وقد ظهر ذلك فى أفلامنا القديمة و عند سؤال الإعلامى أحمد سالم له : " لماذا كنا فى السابق نقوم بتجاوز تلك الأمور و الان لا نفعل ذلك؟" رد عليه قائلا "ده سؤال خطير".