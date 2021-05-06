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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24 ترصد محاولة اغتيال الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث. 

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وشهدت الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، ضبط عنصرين إرهابيين، وبعد استجواب العنصرين المضبوطين والمتورطين في محاولة تفجير النايل تاورز، تبين انهما يدعيان (أحمد إمام نجم، ومحمود هاني) وكانا يخططان لاغتيال الرئيس السيسي باستخدام القناصة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وحقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته امير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث القى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الارهاب. 

مسلسل الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2 السيسي الرئيس

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