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رئيس التحرير
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برلمان

علاء عابد: وصول دفعة من عربات السكة الحديد يؤكد حرص الدولة على تقديم خدمة أفضل للمواطن

النائب علاء عابد،
النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن وصول ٥٢ عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية، ليصل إجمالي العربات التي وصلت حتى الآن إلى ٣٥٣ ، ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة مع شركة ترانسماش الروسية ، تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، و هو إنجاز حقيقي على أرض الواقع  لوزارة النقل .

 

 

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على تطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية، وتوفير كافة الإمكانات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، للارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطن المصر وتليق به ، وقد راينا ذلك منذ تولية قيادة البلاد وهو حريص على أن تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطن تليق بمستوي حياة افضل وخاصة فى مجال النقل والطرق .

 

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن المواطن المصري سيشعر بتحسن الخدمة المقدمة من هيئة السكة الحديد وجهود الدوله المصرية والممثلة فى وزارة النقل ، لتقديم افضل خدمة من خلال عربات السكة الحديد الجديدة ودخولها الخدمة مباشرة ، بعدما كانت السكة الحديد مهمله لسنوات عديدة 

 

 

 

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وأشاد  عابد بخطة وزار النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لرفع كفاءة السكة الحديد وتأكيدة أن صفقة "توريد 1300" عربة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، وهو ما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

 

 

يذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.

 

كما تشمل 180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

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