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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم مرور 25 عاماً على " من الذى لا يحب فاطمة" l شيرين سيف النصر فى حوار خاص عن العمل: حصلت على أجر 3000 جنيه فى الحلقة .. صرفت على ملابس الشخصية أضعاف أجرى ..واستوحيت حجابى من شادية " فيديو"

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

 

شيرين سيف النصر : 

الناس فى الشارع بتنادينى بـ فاطمة حتى الآن

وأنيس منصور أثنى على أدائي للشخصية 

 

صداقة جمعتنى بـ أحمد السقا ومحمد سعد داخل العمل 

 

ولهذا السبب كان فريق العمل ينام ساعة واحدة 

 

من الذى لا يحبها ، فهي صاحبة الوجه المشرق والصبوح ، وتعد واحدة من جميلات الدراما المصرية ، فقد كانت ولا تزال فتاة أحلام الأجيال المختلفة ، إنها شيرين سيف النصر التى تمكنت من حجز مكانها فى قلوب المشاهدين لسنوات طوال بفضل  أدائها  المتميز  وحضورها الطاغي ،و على الرغم من ابتعادها عن العمل الفني لفترة ، إلا أنها تظل حاضرة بأعمالها الفنية التى قدمتها خلال مشوارها الفنى ، ولعل أبرز تلك الأعمال مسلسل"  من الذى لا يحب فاطمة "  ، والذى تم عرضه خلال شهر رمضان 1996 ، صدى البلد حاور النجمة شيرين سيف النصر فى حوار خاص عن هذا العمل  الذي يحرص المشاهدون على متابعته كلما تم عرضه ، حيث تكشف لنا عن كواليس هذا العمل ، الذى نحتفل بمرور 25 عاماً على أول عرض له عبر الشاشات العربية .

 

فى البداية كشفت النجمة المصرية شيرين سيف النصر  عن كواليس مسلسلها “ من الذى لا يحب فاطمة” ،حيث أكدت أن العمل  حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وهو ما جعل الجمهور ينادون عليها فى الشارع  باسم “ فاطمة " منذ وقت عرض العمل وحتى الآن.

 

وتابعت شيرين سيف النصر : مسلسل من الذى لا يحب فاطمة" كان  نقلة فى حياتى الفنية وحصلت من خلاله على جائزة أحسن ممثلة .

 

وأضافت : العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أنيس منصور ، ولم تكن المرة الأولى التى أقدم عملا مأخوذا عن  رواية له ، فقد سبق وأن قدمت مسلسل “ غاضبون وغاضبات ” وأتذكر أنه بعد عرض العمل تحدث إلي تليفونيا وهنأني ، وحين تم استضافته  بعد ذلك فى أحد البرامج التى كان يقدمها الإعلامى عمرو أديب ، أثنى على أدائى ، وقد حرصت خلال تقديمى  الشخصية على التركيز بشكل كبير ، خاصة وأن العمل مأخوذ عن قصة حقيقية ، بالإضافة إلى أن شخصية فاطمة مضحية إلى حد كبير ، وهذا ما حمسني لها . 

شيرين سيف النصر: من الذى لايحب فاطمة كان نقلة فى حياتى ..خاص

خاصl شيرين سيف النصر تكشف لـ صدى البلد علاقة حجابها بالفنانة شادية في مسلسل من الذى لا يحب فاطمة

 

وتتابع قائلة: العمل من إخراج المخرج الكبير أحمد صقر  الذى أعتبره من أسباب نجاحى ، فقد قدمنا معاً عددا من الأعمال الناجحة ، وتتميز كواليسه بالهدوء. 

 

وتضيف شيرين سيف النصر : كواليس مسلسل من الذى لا يحب فاطمة كانت أكثر من رائعة فقد جمعتني صداقة خلال تلك الفترة بالفنان أحمد السقا والفنان محمد سعد ، وخلال فترة السفر الى فيينا لتصوير عدد من المشاهد الخارجية كنا لا ننام إلا ساعة واحدة حتى نتمكن من الانتهاء من التصوير فى الوقت المحدد .

 

وعن الأجر الذى حصلت عليه مقابل تقديم العمل أكدت " سيف النصر "  أن أجرها في هذا العمل كان 3 آلاف  جنيه فى الحلقة الواحدة ، وهو الأمر المتبع خلال تلك الفترة أن يحصل الممثل على أجره بالحلقة . 

 

وأوضحت : إن هذا الأجر كان الأعلى بين أجور الفنانين خلال تلك الفترة ، إلا أنها قامت بإنفاق أضعاف أجرها على ملابسها التى ظهرت بها فى العمل. 

 

وأشارت الفنانة شيرين سيف النصر إلى أنها تقوم بإنفاق أجرها على ملابس الشخصية التى تجسدها داخل العمل ، حتى وإن حصلت على أجر كبير ، إذ أنها تعتبر أن ملابس الفنان جزء من أدواته ويجب أن يخرج فى أحسن إطلالة للمشاهد العربى . 

 

 وعن شكل الحجاب الذى ظهرت به ضمن أحداث العمل أكدت أنها استوحت شكل أول حجاب لها داخل أحداث العمل ، من الفنانة شادية ،و التي كانت ظهرت به في فيلم شاركت في بطولته مع الفنان عبد الحليم حافظ . 

 

وأكدت أنها حرصت على اختيار شكل الحجاب بنفسها داخل أحداث العمل ، مؤكدة أنها أصرت أن يظهر الحجاب بشكل جيد خلال العمل ، كما حرصت على أن يكون هناك تناسق فى ألوانه .

 

شيرين سيف النصر مسلسل من الذى لايحب فاطمة احمد السقا محمد سعد المخرج أحمد صقر

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