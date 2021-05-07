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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إنشاء نقطة شرطة مطلب أهالي قرية العزازي في الشرقية لحمايتهم من الخارجين عن القانون

صدى البلد

معاناة كبيرة يعيشها أهالى قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات ومن أهمها عدم وجود نقطة شرطة، ما يترتب عليه أعمالا مخالفة للقانون وهو ما يؤثر بالسلب على أهالي المنطقة.

 

قال الأهالي فى رسالتهم من خلال خدمة "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": "القرية تضم 66 عزبة ونطالب المسؤولين في المنطقة وكذلك في المحافظة، بأخذ مطالبهم وتحقيقها والنظر فيها وأخذها بعين الاعتبار".


 
وشدد الأهالي في القرية على حاجتهم الماسة لوجود نقطة شرطة لمتابعة قضايا المواطنين في القرية، وتحميهم من خطر الخارجين عن القانون لتوفير الأمن والأمان وفض منازعات ومشاكل القرية بأسرع ما يمكن.

 

وناشد الأهالى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ لرفع المعاناة عن أهالى القرية والنظر فى حالهم وتوفير نقطة شرطة لحمايتهم من الخارجين عن القانون وتوفير الأمن والأمان لأهالى القرية.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

معاناة مركز شرطة خدمة بين الناس الأمن والأمان

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