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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيادة موازنة القومي للمرأة للضعف يعكس اهتمام الدولة بحقوق السيدات

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي قدم خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة دعما غير مسبوق للمرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لافتا الى أن المرأة المصرية تعيش ازهى عصور الازدهار السياسي والمجتمعي.

 وشدد عثمان خلال تصريحات له اليوم، أن رفع موازنة المجلس القومي للمرأة من نحو 85 مليون جنيه في العام الماضي إلى نحو 151 مليون جنيه في الموانة الجديدة، بنسبة تصل الى نحو 100% يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، واعترافها بمكانتها وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن التاريخ المصري، سجل من نور أن التعديلات الدستورية الأخيرة، اقرت وجود نسبة ثابتة للمرأة في مجلس النواب لا تقل عن 25% موضحا انه وصل العدد الفعلي للمرأة في مجلس النواب الحالي، إلي نحو 162 نائبة، بنسبة تقترب من 28%" من عدد مقاعد البرلمان وهذا يعكس اهتماما كبيرا بالمرأة ، ووضعها الاجتماعي والسياسي وحفظ حقوقها بشتى الطرق.

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