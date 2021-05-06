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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامية كويتية تكشف مغزى ورسائل لقاء بن زايد وبن سلمان في هذا التوقيت

صدى البلد

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن العلاقات الإماراتية السعودية تمثل نموذجاً فريداً للعلاقات العربية ومثالاً للأخوة المتجذرة التي رسخها الآباء المؤسسون للبلدين وحافظ عليها قيادة الدولتين وهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي خام الحرمين الشريفين.

 


وأوضحت "الرشيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع بين الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية جاء في توقيت بالغ الدقة و الأهمية حيث تمر فيه المنطقة بتغييرات جذرية تتطلب التنسيق والتشاورالمستمر بإعتبار أن للبلدين امتداداً استراتيجياً في المنطقة وعمقاً عربياً مهماً وركيزة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المنطقة.

 


ولفتت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن اللقاء الأخوي الذي جمع بين القيادة الإماراتية والقيادة السعودية أكبر رد قاطع على المشككين في واقع العلاقات بين البلدين والتي باتت سداً منيعاً أمام أطماع الطامعين، ويوفر قاعدة أساسية راسخة لحماية المصالح الاستراتيجية للدول والشعوب الخليجية والعربية .

 


وأشارت"الرشيد"، إلى أن البلدين يميزهما العمل الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لكثير من دول المنطقة التي تتعرض لأزمات، والذي يعكس حرص البلدين على التخفيف من معاناة الشعوب الشقيقة ويبرهن على ريادتهما في العمل الإنساني .

 


يذكر أن اللقاء الذي جمع بن زايد وبن سلمان استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وسبل دعمه وتطويره إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

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