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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملخص مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ومصالحة المارد الأحمر لجماهيره

الأهلي - الاتحاد
الأهلي - الاتحاد

انتهت أحداث  مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل الشوط الأول..

أخطأ محمود وحيد لاعب الأهلي ومنح الاتحاد فرصة تسجيل هدف أول في مرمى المارد الأحمر، ولكن تمكن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من السيطرة على الموقف وخرجت الكرة خارج الملعب.

سدد أليو ديانج كرة قوية في الدقيقة ٨ من عمر المباراة ولكن تمكن محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد من التصدي لها ببراعة.

هدد عمار حمدي مرمى محمد الشناوي عن طريقة مراوغة وسدد بقوة في الشبكة من الخارج ومرت بسلام على مرمى الأهلي.

مرر عمرو السولية كرة عرضية نموذجية على رأس مروان محسن، الذي سددها بطريقة غريبة وأهدر فرصة كادت أن تكون الهدف الأول للأهلي.

واصل الأهلي الفقرة الهجومية ووصل لمرمى الاتحاد في كرة منظمة من ثلاث تمريرات بدأت من مروان محسن الى أفشة وصلت الى حسين الشحات الذي انتزع آهات الجماهير وسدد الكرة بشكل رائع ولكنها لم تسكن الشباك.

وسدد السولية كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها محمد صبحى حارس مرمى الاتحاد السكندري كالمعتاد في شوط المباراة الأول.

الشوط الثاني..

بدر بانون سجل الهدف الأول للأهلي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليعلن تقدم المارد الأحمر.

وجاء الهدف الثاني عن طريق تمريرة حسين الشحات كرة بالمقاس في الدقيقة 57 من عمر المباراة على رأس محمد مجدي أفشة الذي أسكن الكرة الشباك برأسية قوية.

حكم المباراة ألغى هدفا لبدر بانون في الدقيقة 63 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء.

وعاد حكم المباراة الى تقنية Var وأعلن إلغاء الهدف بداعي التسلل.

سقط الشناوي داخل منطقة الجزاء بعد مشاركته مع أحد لاعبي الاتحاد السكندري، في كرة عالية.

وتدخل الجهاز الطبي سريعاََ لعلاج اللاعب، وبالفعل تلقى العلاج واستمر في اللعب بشكل طبيعي.

وسجل الاتحاد السكندري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 94 من الوقت محتسب بدل من ضائع عن طريق  محمد الصباحي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 40 محتلاََ المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 29 في المركز الخامس.
 

الأهلى والاتحاد السكندري استاد الإسكندرية محمود وحيد ديانج عمار حمدي السولية بدر بانون

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