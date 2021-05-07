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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رمضان كان مصمم يشيلني في الفرح..سمية الخشاب تتحدث عن دورها

صدى البلد

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن شخصيتها في مسلسل موسى كانت واضحة على الورق بشكل كبير، وذلك نتيجة كتابة دورها بشكل رائع من قبل المؤلف، مضيفة أنها تواصلت وتحدثت أكثر من مرة مع المخرج حول الشخصية وحركاتها وطريقتها.

وأضافت “سمية الخشاب” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على قناة “الأولى الفضائية”، أن الاستايلست كانت مبدعة في اختيار الملابس الخاصة بشخصيتها، بالإضافة إلى لون الشعر، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية نتيجة ردود أفعال المواطنين على دورها.
 

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سامحته.. سمية الخشاب عن مشاركة أحمد سعد: محمد رمضان استأذني قبل مشاركته

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سمية الخشاب تخطف الأنظار بقميص أحمر من مسلسل"موسي"

وأوضحت أن ظهورها كان بداية من الحلقة الحادية عشر على الشاشة والعاشرة على الورق، ونتيجة هذا التفاوت شعرت بأن هناك حزن من المواطنين لعدم ظهوروها، مضيفة:" شخصية حلاوتهم فكرتني بنجاحي في الحج متولي وريا وسكينة وغيرها من المسلسلات الكبيرة التي شاركت بها".
 

وأشار إلى أنها لا تقيس الدور بعدد الحلقات ولكنها تقيسه بمدى نجاح شخصيتها والمسلسل، موضحة: فرح حلاوتهم خلاني أحس أنه فرحي بجد..وكنت متوترة جدا 

ولفتت إلى أن الفنان محمد رمضان فاجئها في الفرح عندما قام بحملها، بدون مقدمات، موضحة: نعمة من ربنا أن سني مبيظهرش على الشاشة والناس بتقول أني خارجة من مسلسل الضوء الشارد على موسى بدون اختلاف".

ونوهت إلى أن رمضان شخص متعدد المواهب، مضيفة:" محمد رمضان لديه جانب كوميدي مرعب ويجب عليه أن يقدم محتوى كوميدي".

 

سمية الخشاب مسلسل موسى محمد رمضان اخبار التوك شو الحج متولي

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