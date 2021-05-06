FBI: حادث سرقة بنك في ولاية مينسوتا .. واللصوص يحتجزون رهائن

استجاب ضباط من قسم شرطة سانت كلاود في ولاية مينيسوتا الأمريكية لبلاغات عن سرقة بنك في منطقة “ويلز فارجو” وقعت في حوالي الساعة 1:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي، بأن شرطة مينيسوتا تلقت بلاغات بوجود "رهائن" في ويلز فارجو في سانت كلاود بالولاية .

وقالت شرطة سانت كلاود، إنهم أرسلوا إلى موقع الحادث - البنك - الواقع في 200 33rd Avenue South - قبل الساعة 2 مساءً بقليل.

ويطلب المسؤولون من الجمهور تجنب المشهد في هذا الوقت.

وتقول الشركات في جميع أنحاء البنك إن هناك العديد من سيارات الفرق في المنطقة، وقد تم الإبلاغ عن وقوع إصابات.