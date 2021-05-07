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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة و الآثار : فحص مستوى جودة الخدمات لـ207 منشآت فندقية و 50 "سياحية"

وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار

تلقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تقريراً مفصلاً قدمه عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية عن استعدادات استقبال الموسم السياحي الصيفي وما تقوم به الوزارة للتأكد من مستوي جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة ومدى التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين بها، حيث قامت الإدارة المختصة بالوزارة بفحص 207 منشآت فندقية و 50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

 

 

ومن جانبه، أكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن اجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة و السكان بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

 

 

وأشار إلى أنه سوف يتم في القريب العاجل الاعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتين تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر لما تتمتعان به من أماكن مفتوحة وطبيعة خلابة وشمس دافئة وجو صحي مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة أشاد بها أكثر من 2.5 مليون سائح توافدوا الى مصر منذ عودة السياحة في يوليو الماضي وحتي الآن.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار عبد الفتاح العاصي

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