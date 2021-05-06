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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على دجلة بثلاثية

بيراميدز
بيراميدز

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن المباراة أمام وادي دجلة كانت قوية ونجح الفريق في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

قال المدير الفني : "تحكمنا في المباراة وفي الشوط الأول وصلنا كثيرا لمرمى الفريق المنافس وكانت هناك انسيابية وسهولة في نقل الكرة وينقص فقط الدقة في اللمسة الأخيرة والتسجيل".

 

أوضح المدرب:" في الشوط الثاني احتسب للفريق ضربة جزاء وفقدنا الركلة وارتدت بهدف وركلة جزاء علينا وتمكنا من تسجيل التعادل في وقت جيد للغاية والتغييرات كانت مميزة وتوقيتها جيد واللاعبون ساهموا في تحقيق الفوز وأوجه لهم جميعا الشكر على الأداء الممتاز".

 

أضاف المدير الفني:" في المباريات الأخيرة لابد من معالجة بعض الأمور ومنها فقدان الكثير من النقاط السهلة، ومستوى الفرق في الدوري قريب من بعضه وهو ما يجعل المباريات صعبة، ولكن علينا الآن نسيان نتيجة لقاء دجلة والتركيز على مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تقام يوم الأحد المقبل".

بيراميدز وادي دجلة الدوري

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