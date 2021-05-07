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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسالة عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين .. صور

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رسالة هامة للمواطنين بالتزامن مع قرارات الحكومة الخاصة بمواعيد الغلق الجديدة وحظر التجمعات.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى  أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التقى باللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة  خلال الجولة التفقدية التى قام بها لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة بميدان الأوبرا والعتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين  . 

 

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وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة  بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال جولة مفاجئة المواعيد الجديدة لغلق المحلات

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