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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول القبض على وزير المالية القطري

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري

كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، تفاصيل جديدة حول إلقاء القبض على وزير المالية القطري، علي شريف العمادي.

وقال وزير الخارجية القطري، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان": "إن القبض عليه له علاقة بالوظيفة العامة ولا علاقة له بالشركات التي يديرها".

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عقب القبض عليه.. أمير قطر يقيل وزير المالية من منصبه

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التفاصيل الكاملة للقبض على وزير المالية القطري

وأضاف: "المؤسسات القطرية قائمة على أسس واضحة من الحوكمة والعمل لا يتأثر بغياب شخص، ولا أحد فوق القانون في قطر والتحقيق مع وزير المالية ما زال قائمًا".

وأعلن الديوان الأميري القطري، الخميس، قرار أمير قطر تميم بن حمد بإعفاء وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه.

كما قرر أمير قطر تعيين وزير التجارة والصناعة القطري علي الكواري كوزيرا للمالية بالوكالة.

وأصدر  النائب العام القطري أمرا بالقبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة

وتمثلت الجرائم بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة بحسب ماذكرت وكالة الانباء القطرية.

وبحسب الوكالة الرسمية؛ فقد أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

وزير الخارجية القطري القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي الديوان الأميري القطري أمير قطر تميم بن حمد

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