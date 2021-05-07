وفاه ممرضة بمستشفي قطور إثر إصابتها بفيروس كورونا

توفيت سمر الشركسي ممرضة بمستشفى قطور المركزى التابع لمديرية الصحة بالغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية لدفنها بمقابر الأسرة .



ونعت نقابة التمريض ومديرية الصحة بالغربية فى بيان مساء الخميس، الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان واحتسابها من الشهداء .



وكانت الممرضة قد ظهرت عليها مؤخرا، أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، وأجريت عدة فحوصات طبية وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزلها داخل العزل الصحي ،إلى أن وافتها المنية.