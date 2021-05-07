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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة24.. قدرية تنتقم من الخديوي بعد زواجه "غزل"

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الـ٢٤ من مسلسل " اللي مالوش كبير " العديد من الأحداث حيث قررت"قدرية " طليقة سيف الخديوي الانتقام منه بعد زواجه من غزل، وطلبت من غريمه رفعت الدهبي أن يأتي لوالدها لتحديد موعد لعقد قرانهما وهو ما حدث حيث فوجئ الخديوي بخروج الدهبي من منزل قدرية، وفي الوقت الذي بدأ ينفعل فيه ويسأله عن سبب تواجده أخبرته قدرية بزواجهما.

 


واشتد غضب الخديوي قائلا انتوا على مقاس بعض وبيني وبين الدهبي حساب وهيخلص، بينما جاء رد قدرية انها أرادت الرجوع للخديوي من أجل الحفاظ على أولادها مش حبا في الخديوي.

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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة23.. زواج الخديوي وغزل

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عمر كمال يكشف كواليس أغنية خديوى حيطة سد فى اللى مالوش كبير

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير
مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

 

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، واللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

 

قنوات عرض المسلسل
ويعرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير 
قناة cbc وcbc دراما
- قناة art حكايات.
- منصة Watch iT.

اللي مالوش كبير سيف الخديوي مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضى محمود ياسين

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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة23.. زواج الخديوي وغزل

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