سيراميكا كليوباترا يتعادل مع فريق 99 و 2001

تعادل الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا، مع فريق مواليد ٩٩ و ٢٠٠١ بالنادي، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس.

جاءت المباراة حماسية بين الفريقين، ونجح شريف دابو في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، وتعادل توفيق صلاح لفريق الناشئين من ركلة جزاء نفذها بدوره بنجاح.

واستطاع سيف تقا مدافع الفريق الأول استغلال كرة ثابتة ليضع الهدف الثاني، واختتم عبد الرحمن بودي أهداف الفريق الأول لسيراميكا كليوباترا بعد مراوغة المدافعين ليعلن تسجيل الهدف الثالث، وفي المقابل أعاد عاصم محمد فريق الناشئين للمباراة بتقليص الفارق، عبر الهدف الثاني.

ووسط ضغط كبير و سيطرة واستحواذ نجح فريق الناشئين في تحقيق التعادل، عن طريق محمد حسن، من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبعد نهاية المباراة توجه كابتن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول، للاعبي سيراميكا كليوباترا مواليد ٩٩ و٢٠٠١، ووجه لهم التحية على الأداء المتميز الذي ظهروا به خلال اللقاء.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.