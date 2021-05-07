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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل هو النتيجة العادلة أمام الزمالك

سموحة: مصطفى فتحي لاعب كبير.. ونريد شراءه نهائيا من الزمالك

الجهاز الفني لسموحة
الجهاز الفني لسموحة

أشاد أحمد  سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بلاعب الزمالك المعار لصفوفه مصطفى فتحي، مبديًا رغبتهم في شرائه نهائيا من القلعة البيضاء.

 

وتعرض سموحة للهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري؛ حيث سجل هدف الفريق السكندري لاعبه مصطفى فتحي.

 

وقال سامي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"مصطفى فتحي لاعب كبير ونعتمد عليه بشكل أساسي وفخور به ونريد شراءه من الزمالك"، مشيراً إلى أن فريقه تميز في الكرات المرتدة:"بنعملها منظمة".

 

وأشار المدير الفني لفريق سموحة، إلى أن الزمالك يمتلك لاعبين يشكلون فوارق فردية له مثل شيكابالا الذي وصفه باللاعب الكبير، مضيفاً:"كذلك بنشرقي وأوباما حين شارك في اللقاء".

 

وتابع سامي:"بدأنا المباراة بصورة جيدة وضغطنا على الزمالك وأهدرنا فرصا ولم يكن هناك توفيق واستطعنا التعادل سريعاً وكنا ندًا للزمالك وتبادلنا السيطرة معه والنتيجة العادلة كانت التعادل".

 

وأتم مدرب سموحة تصريحاته بالتنويه إلى أن فريقه لعب على المساحات الموجودة في خلف دفاعات الزمالك، مشيراً إلى أن الزمالك يُعاني من ضغط المباريات وهو ما تأثر به أمامهم.

الزمالك سموحة احمد سامي مصطفى فتحي شيكابالا

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