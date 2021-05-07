انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب على الطريق الزراعى بقليوب..صور

شهد طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع بمحافظة القليوبية انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الأحمر مما ادى الى شلل فى الحركة المرورية وعلى الفور انتقلت الاجهزة المعنية لرفع الحمولة وازالة اثار الحادث من الطريق.



تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا بانقلاب سيارة نقل على الطريق السريع بقليوب وتبين من المعاينة انه اثناء سير نقل محملة بطوب البناء انقلبت على الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها مما ادى الى انقلاب الحمولة على الطريق.



وعلى الفور تم الدفع باللوادر لرفع الحمولة وازالة اثار الحادث من الطريق لسيولة الحركة المرورية.

من ناحية اخرى أمرت نيابة قليوب بحبس عنصر إجرامي متهم هارب من المراقبة على ذمة قضية سرقة بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية امن القليوبية تفيد قيام هارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بالاتجار فى المواد المخدرة ، متخذا من دائرة قسم شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



تم عرض المعلومات على اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبحوزته بندقية خرطوش ووعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و هاتف محمول.



وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.

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