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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خشيت تكرار سيناريو المقاولون أمام سموحة

كارتيرون: عدم الدفع أوباما أمام سموحة من البداية رسالة

كارتيرون
كارتيرون

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه تذكر مباراة فريقه التي تعادل خلالها مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، وخشي تكرار الأمر أمام سموحة.

وفاز الزمالك بصعوبة على سموحة بنتيجة (2-1) ليعود إلى الانتصارات بعد تعادلين أمام المقاولون وبيراميدز.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي :"حققنا فوزاً صعبة في مباراة مفتوحة، سعيد جداً بالنقاط الثلاث، وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث".

وأردف المدرب الفرنسي :"تذكرت سيناريو المقاولون وتعادلنا في الدقائق الأخيرة، لكننا نجحنا في النهاية في الحفاظ على الانتصار حتى النهاية، وهزمنا فريق قوي لم يخسر سوى مرتين".

وتابع كارتيرون :"كان من الممكن أن تحدث مشكلة بسبب الحكم الرابع، أردت إجراء تغيير خامس بنزول محمد عبد الشافي أمام أحمد فتوح، لكن الحكم استأنف اللعب مباشرة".

وأنهى كارتيرون :"عدم مشاركة أوباما وجلوسه على الدكة رسالة لكل اللاعبين بأن أي لاعب يمكن أن يكون بديلاً، لكن في الوقت نفسه كونه لا يبدأ أساسياً لا يُقلل منه".

الزمالك أوباما المقاولون العرب سموحة باتريس كارتيرون

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