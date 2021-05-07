محمد ثروت: اتخضيت لما ترشحت لمسلسل بين السما والأرض.. فيديو

حل الكوميديان محمد ثروت، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى "، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".



وكشف "محمد ثروت"، عن تفاصيل دوره في مسلسل بين السما والأرض، قائلا: "دور كان جديد عليا"، مؤكدا: "ماندو العدل كان متعاون معايا جدا، وكان معايا خطوة بخطوة".



وأشار: "الدور كان جديد عليا لأنه كان دور مركب وكان الترشح للدور من ماندو العدل، وأول ما جالي الترشيح اتخضيت".



وأضاف: "المسلسل يعتبر من أفضل 100 عمل في السينما المصرية"، لافتا: "لما قرأت الورق لقيت الدور مختلف تماما، وأخذت دش علشان أجهز للدور وقعدت أقرأه".

