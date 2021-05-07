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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مشى عليها بن زايد وبن سلمان .. سر السجادة البنفسجي التي حيرت العالم وقلبت السوشيال ميديا

صدى البلد

تحول فجأة المشهد من اللون الأحمر أو بالمعنى السينمائي "الريد كاربت" إلى اللون البنفسجي الفاتح أو الإرجواني باللغة الأعجمية التي يعرفها ويفقها عشاق الزهور، فقد جرت العادة أن يستقبل القادة أو الزعماء أو المسؤولين على السجادة الحمراء في بروتوكولات ومراسم الاستقبال الرسمية ، لتتحول الانظار نحو المملكة العربية السعودية فجأة عندما استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بعد قرار المملكة باعتماد اللون البنفسجي لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية...  فما الحكاية؟


ويكمن سر اختيار اللون البنفسجي تماشيه مع  لون صحاري السعودية وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، كتا يمثل حضوراً بارزاً لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثّل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يُزيّن أطراف السجاد الجديد، ليُضفي بُعداً ثقافياً إضافياً كونه من الحِرف الشعبية الأصيلة في المملكة.

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن اختيار هذا اللون يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها، كما يعكس سجاد مراسم الاستقبال بهويته الجديدة، حالةَ التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها السعودية في ظل رؤية 2030، من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة.

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