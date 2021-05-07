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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورونا

المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى يكشف دور الجمعية فى التصدى لفيروس كورونا

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال رامى الناظر ، المدير العام لمؤسسة الهلال الأحمر ، إن مؤسسة الهلال الأحمر المصري تعمل منذ تأسيسها منذ 100 عام وكانت أول قافلة طبية أرسلت إلى ليبيا تضم متطوعين من الهلال المصري ، لافتاً أن المؤسسة قامت بدور كبير فى بداية أزمة كورونا.

تابع رامى الناظر، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحدث اليوم" ، أن المؤسسة قامت بعدة محاورفى التصدى لأزمة كورونا بعمليات التطهير والتوعية الصحية بجميع اللغات والدعم النفسى الإجتماعى وتوفير مستشفيات فرز وعزل وتوفير الأدوية مجانا للمحتاحين وقوافل طبية والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتويع كمامات وكحولات على المواطنين.

كما أشار إلى أن مؤسسة الهلال الأحمر كان لها تدخل فى الأضرار فى عدة مناطق بتقديم مساعدات مادية وعينية وطبية وتدخلات للدول الشقيقة مثل السودان ولبنان وتقديم مستلزمات ومستهلكات وأدوات طبية ، معقباً أن مؤسسة الهلال حهاز معاون للسطات والدولة فى الأزمات والكوارث .

كورونا مستلزمات طبية اخبار التوك شو

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