عرض فيلم Cinderella لكاميلا كابيلو على منصة أمازون

قررت شركة سوني عرض الفيلم الموسيقي الغنائي Cinderella الذي تقوم ببطولته المغنية كاميلا كابيلو على منصة أمازون برايم بدلا من طرحه في دور العرض.

موعد عرض فيلم Cinderella

فيلم Cinderella الذي تأجل عرضه من قبل، لم يتم تحديد موعد طرحه لكن سيكون في وقت لاحق من العام الجاري، وكانت شركة سوني مقررة عرضه في السينمات في شهر يوليو المقبل.

جاء قرار عرض فيلم Cinderella على منصة أمازون بعدما لاحظت شركة الإنتاج أن الإقبال على دور العرض لم يعد لمستويات ما قبل الوباء.

الفيلم من تأليف وإخراج كاي كانون كاتبة سلسلة أفلام Pitch Perfect، وتدور أحداثه حول القصة الكلاسيكية لسندريلا التي تقع في قصة حب خيالية مع وحش وتتمكن من كسر اللعنة التي تحيط بحياته.

فيلم Cinderella هو الفيلم التمثيلي الأول للمغنية الشهيرة كاميلا كابيلو بعد مسيرتها الموسيقية الناجحة ويشارك في بطولته بيلي بورتر، إيدينا مينزل، نيكولاس جاليتزينس، ميني درايفر، مادي بيلو.